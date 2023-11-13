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Week 13 EDGYTIM Class 7A Top 10

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Tim OHalloran • EdgyTim
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@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2023 Class 7A EDGYTIM Week 13 poll

1. Mount Carmel 11-1 (1) vs Batavia

2. Batavia 11-1 (2) @ Mount Carmel

3. Downers Grove North 10-2 (9) vs Normal Community

4. Normal Community 11-1 (6) @ Downers Grove North

5. Quincy 12-0 (3)

6. Hononegah 11-1 (5)

7. Hersey 10-1 (4)

8. Lincoln Way West 9-3 (10)

9. Wheaton North 7-4 (8)

10. Glenbard East 10-1 (NR)

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