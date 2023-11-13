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Week 13 EDGYTIM Class 8A Top 10

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Tim OHalloran • EdgyTim
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@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2023 Week 13 EDGYTIM Class 8A Top 10

1. Loyola Academy 12-0 (1) vs York

2. Lincoln Way East 12-0 (2) vs Barrington

3. Barrington 12-0 (4) @ Lincoln Way East

4. York 11-1 (7) @ Loyola Academy

5. Maine South 10-2 (3)

6. Edwardsville 10-2 (5)

7. Warren Township 9-3 (6)

8. Glenbard West 8-3 (8)

9. St Ignatius 8-4 (9)

10. Belleville East 8-3 (10)

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