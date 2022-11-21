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Week 14 EDGYTIM Class 4A Top 10

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2022 Week 14 EDGYTIM.com Class 4A Top 10 poll

(this is the free version of the 2022 IHSA Football Season EDGYTIM Week 14 Class 4A Top 10 poll first released Sunday mornings on the EDGY Nation VIP forum. Stop missing out and subscribe to an EDGY Nation VIP membership today)

Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.
Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.

Week 14 EDGYTIM Class 4A Top 10 poll

1. Sacred Heart Griffin 13-0 (1) Class 4A State Title Game vs Providence Catholic

2. Providence Catholic 9-4 Class 4A State Title Game vs SHG

3. St Francis 11-2 (3) Season Completed

4. Rochester 11-2 (4) Season Completed

5. Richmond Burton 11-1 (2)

6. Carterville 11-1 (6)

7. Joliet Catholic 8-3 (7)

8. Rochelle 9-3 (8)

9. Murphysboro 9-3 (9)

10. Coal City 7-4 (10)

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