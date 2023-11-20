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Week 14 EDGYTIM Class 4A Top 10

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Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2023 Class 4A EDGYTIM Week 13 poll

1. Rochester 13-0 (1) vs St. Laurence

2. St. Laurence 10-3 (3) vs Rochester

3. IC Catholic Prep 9-3 (3)

4. Murphysboro 12-1 (4)

5. Wheaton Academy 11-2 (5)

6. Breese Central 9-3 (6)

7. Boylan 9-2 (7)

8. Harrisburg 8-4 (8)

9. Sandwich 8-4 (9)

10. St Viator 6-4 (10)

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