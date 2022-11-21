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Week 14 EDGYTIM Class 5A Top 10

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2022 Week 14 EDGYTIM.com Class 5A Top 10 poll

(this is the free version of the 2022 IHSA Football Season EDGYTIM Week 14 Class 5A Top 10 poll first released Sunday mornings on the EDGY Nation VIP forum. Stop missing out and subscribe to an EDGY Nation VIP membership today)

Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.
Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.

Week 14 EDGYTIM Class 5A Top 10 poll

1. Nazareth Academy 9-4 (2) Class 5A State Title Game vs Peoria

2. Sycamore 12-1 (1) Season Completed

3. Peoria 12-1 (4) Class 5A State Title Game vs Nazareth Academy

4. Morris 10-3 (3) Season Completed

5. Mahomet Seymour 11-1 (2)

6. Morgan Park 10-2 (4)

7. Sterling 9-3 (7)

8. Mascoutah 8-4 (8)

9. Kankakee 9-2 (9)

10. Boylan 9-2 (10)

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