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Week 14 EDGYTIM Class 5A Top 10

Join us for the annual EDGYTIM Underclassmen Showcase event Jan 15th 2024
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Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2023 Class 5A EDGYTIM Week 14 poll

1. Nazareth Academy 8-5 (2) vs Joliet Catholic

2 Joliet Catholic 10-3 (3) vs Nazareth Academy

3 St. Francis 10-3 (1)

4. Providence Catholic 8-5 (4)

5. Carmel 10-2 (5)

6 Morgan Park 10-2 (6)

7. Morris 11-1 (7)

8. Highland 10-2 (8)

9. Prairie Ridge 9-1 (9)

10. Sycamore 9-1 (10)


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