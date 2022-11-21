News More News
{{ timeAgo('2022-11-21 07:45:40 -0600') }} football Edit

Week 14 EDGYTIM Class 6A Top 10

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2022 Week 14 EDGYTIM.com Class 6A Top 10 poll

(this is the free version of the 2022 IHSA Football Season EDGYTIM Week 14 Class 6A Top 10 poll first released Sunday mornings on the EDGY Nation VIP forum. Stop missing out and subscribe to an EDGY Nation VIP membership today)

Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.
Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.

Week 14 EDGYTIM Class 6A Top 10

1. East St. Louis 11-2 (1) Class 6A State Title Game vs Prairie Ridge

2. Lemont 12-1 (2) Season Completed

3. Prairie Ridge 12-1 (4) Class 6A State Title Game vs East St. Louis

4. Crete-Monee 9-3 (3)

5. Simeon 10-1 (4) Annual Prep Bowl

6. St. Ignatius 10-3 (6) Season Completed

7. Niles Notre Dame 8-4 (6)

8. Kenwood 8-4 (7)

9. Harlem 7-5 (8)

10. Normal West 9-2 (9)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}