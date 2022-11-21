News More News
{{ timeAgo('2022-11-21 07:45:04 -0600') }} football Edit

Week 14 EDGYTIM Class 7A Top 10

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2022 Week 14 EDGYTIM.com Class 7A Top 10 poll

(this is the free version of the 2022 IHSA Football Season EDGYTIM Week 14 Class 7A Top 10 poll first released Sunday mornings on the EDGY Nation VIP forum. Stop missing out and subscribe to an EDGY Nation VIP membership today)

Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.
Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.

Week 14 EDGYTIM Class 7A Top 10 poll

1. Mount Carmel 13-0 (1) Class 7A State Title Game vs Batavia

2. St. Rita 10-3 (2) Season Completed

3. Batavia 10-3 (5) Class 7A State Title Game vs Mount Carmel

4. St. Charles North 10-2 (3)

5. Lake Zurich 11-2 (4) Season Completed

6. Wheaton North 10-1 (5)

7. Hersey 10-1 (7)

8. Brother Rice 7-5 (8)

9. Pekin 11-1 (9)

10. Prospect 9-2 (10)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}