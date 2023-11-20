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Week 14 EDGYTIM Class 7A Top 10

Join us for the annual EDGYTIM Underclassmen Showcase event Jan 15th 2024
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Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2023 Class 7A EDGYTIM Week 14 poll

1. Mount Carmel 12-1 (1) vs Downers Grove North

2. Downers Grove North 11-2 (3) vs Mount Carmel

3. Batavia 11-2 (2)

4. Normal Community 11-2 (4)

5. Quincy 12-0 (5)

6. Hononegah 11-1 (6)

7. Hersey 10-1 (7)

8. Lincoln Way West 9-3 (8)

9. Wheaton North 7-4 (9)

10. Glenbard East 10-1 (10)

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