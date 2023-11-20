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Week 14 EDGYTIM Class 8A Top 10

Join us for the annual EDGYTIM Underclassmen Showcase event Jan 15th 2024
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Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2023 Class 8A EDGYTIM Week 14 poll

1. Loyola Academy 13-0 (1) vs Lincoln Way East

2. Lincoln Way East 13-0 (2) vs Loyola Academy

3. York 11-2 (4)

4. Barrington 12-1 (3)

5. Maine South 10-2 (5)

6. Edwardsville 10-2 (6)

7. Warren Township 9-3 (7)

8. Glenbard West 8-3 (8)

9. St Ignatius 8-4 (9)

10. Belleville East 8-3 (10)

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