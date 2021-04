EdgyTim - Week 5: EDGYTIM Class 5A Top 10 poll

Week 5 EDGYTIM.com Class 5A Top 10 poll

1. St. Rita (3-1) (1) @ Benet Academy

2. Sacred Heart Griffin (4-0) (4) @ Lanphier

3. Joliet Catholic Academy (4-0) (3) vs DePaul Prep

4. Rochester (3-1) (2) @ Decatur MacArthur

5. Hillcrest (3-1) (5) vs Bremen

6. Boylan (4-0) (6) @ Harlem

7 Sterling (4-0) (7) @ Moline

8. Kankakee (3-1) (8) vs Thornton Township

9. Troy (4-0) (9) TBA

10. Sycamore (4-0) (10) vs Rochelle

On The Rise (in no order): Mt. Zion/Marmion Academy/Mascoutah/Montini Catholic/Marion