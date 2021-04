EdgyTim - Week 6: EDGYTIM Class 6A Top 10

Week 6 EDGYTIM.com Class 6A Top 10 Poll

1. East St. Louis (3-1) (1) vs Belleville East

2. Lake Forest (4-0) (2) @ Stevenson

3. Antioch (4-0) (4) @ Grant

4. Cary Grove (2-0) (6) @ Crystal Lake Central

5. Crete-Monee (3-0) (5) @ Bloom Township

6. Peoria (3-1) (9) TBA/Big 12 playoffs

7. Glenwood (4-1) (NR) @ Rochester

8. Kaneland (3-1) (NR) @ LaSalle-Peru

9. Vernon Hills (3-0) (NR) TBA

10. Normal West (2-2 (8) TBA

On The Rise (in no order): Rock Island/Providence Catholic/Dunlap/Grayslake North/Simeon