EdgyTim - Week 6: EDGYTIM Class 8A Top 10

Week 6 EDGYTIM.com Class 8A Top 10 Poll

1. Loyola Academy (5-0) (1) @ Marist

2. Lincoln Way East (5-0) (2) @ Lincoln Way West

3. Warren Township (5-0) (3) vs Libertyville

4. Marist (4-1) (4) vs Loyola

5. Maine South (5-0) (7) @ Naperville Central

6. Brother Rice (3-2) (5) vs Mount Carmel

7. Edwardsville (4-1) (8) vs East St. Louis/TBA

8. Naperville Central (4-1) (9) vs Maine South

9. Hinsdale Central (5-0) (10) @ Lyons Township

10. Barrington (5-0) (NR) vs Prospect

On The Rise (in no order): Glenbard West/Huntley/Palatine/Bartlett/New Trier