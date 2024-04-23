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What the commitment of Nate Marshall means for Michigan's class of 2025
On Monday, Michigan football gained its fourth verbal commitment of the 2025 class, and its first since the month of January, when four-star defensive end Nathaniel Marshall announced his pledge to...
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