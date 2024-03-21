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Why Notre Dame Pot of Gold Day offer meant a lot to 2026 DT Gabriel Hill
Growing up in nearby Illinois, Gabriel Hill said he always knew of Notre Dame football because of its gold helmets, high honor degrees and dominant football.In a few years, Hill could don that same...
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