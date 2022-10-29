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football
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Wisconsin commit Justin Taylor checks in
Clint Cosgrove
•
Rivals.com
National Recruiting Analyst
Clint Cosgrove catches up with 2023
Wisconsin commit Justin Taylor following his first-round playoff victory. Taylor discusses his team’s performance, where he stands with his commitment to the Badgers following Wisconsin’s recent coaching change, his upcoming visit to Madison and more…
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