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Wisconsin lands dynamic 2024 WR Kyan Berry-Johnson

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with dynamic 2024 wide receiver Kyan Berry-Johnson to break down his commitment to Wisconsin. Berry-Johnson discusses how it feels to be the newest Badger, coaches that he connected with throughout the recruiting process, how the Wisconsin staff plans on utilizing him in their offense, his message to the fans and more.

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