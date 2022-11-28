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2022 Final Class 7A Top 10

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2022 Final EDGYTIM.com Class 7A Top 10 poll

(this is the free version of the 2022 IHSA Football Season EDGYTIM FinalClass 7A Top 10 poll first released Sunday mornings on the EDGY Nation VIP forum. Stop missing out and subscribe to an EDGY Nation VIP membership today)

Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.
Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.

My Final 2022 EDGYTIM Class 7A Top 10 poll

My Preseason Top 10 ranking in ( )

1. Mount Carmel 14-0 (1)

2. St. Rita 10-3 (3)

3. Batavia 10-4 (2)

4. St. Charles North 10-2 (9)

5. Lake Zurich 11-2 (NR)

6. Wheaton North 10-1 (NR)

7. Hersey 10-1 (NR)

8. Brother Rice 7-5 (5)

9. Pekin 11-1 (NR)

10. Prospect 9-2 (6)

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