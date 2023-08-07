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2023: Winningest Football Programs of All Time

Tim OHalloran • EdgyTim
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Tom Sikorski and Kev Varney present Project 300 Historians Most wins in Illinois Prep Football History. Thanks to Tom and Kev for another tremendous year of compiling these amazing list.

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