PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0
aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5
dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy0wS1hQUDRWNDJTJyk7CiAg
fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Conference Preview: Fox Valley
Tim OHalloran
•
EdgyTim
Publisher
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com
EDGYTIM.com's 2024CCL/ESCC Green Conference Predicted Finish+Cary Grove *Prairie RidgeHuntley Jacobs(Not *Burlington) Central High Crystal Lake CentralCrystal Lake South McHenryDundee Crown Ham...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyJz4KPGRpdiBjbGFzcz0ndmlkZW8t
YWQtd3JhcHBlcic+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPScvL2MuanNyZG4uY29t
L3MvY3MuanM/cD0yMjU0NicgdHlwZT0ndGV4dC9qYXZhc2NyaXB0Jz48L3Nj
cmlwdD4KPGRpdiBjbGFzcz0ndmlkZW8tY29udGFpbmVyJyBpZD0nZHNfZGVm
YXVsdF9hbmNob3InPjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NTAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2VkZ3l0aW0ucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL2NvbmZlcmVuY2UtcHJldmlldy1mb3gtdmFsbGV5IiwKICAgIGNz
X2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3Nf
ZnBkbTogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAo
ZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1l
bnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdO
YW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2Fk
aW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdh
eXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczov
L3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUu
aW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3Nj
cmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJj
aC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlZGd5
dGltLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGY29uZmVyZW5jZS1wcmV2aWV3LWZv
eC12YWxsZXkmYzU9MjAyMjcxOTY1MCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAi
IC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=