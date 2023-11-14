Advertisement
News More News
ago football Edit

IHSFCA All State Honorable Mention

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Below are the 2023 IHSFCA All State honorable mentions listing

2023 IHSFCA First Team All State Teams Class 8A thru Class 1A plus 8 Man Football

8 Man Football All State honorable mention
8 Man Football All State honorable mention
Class 1A Football All State honorable mention
Class 1A Football All State honorable mention
Class 2A Football All State honorable mention
Class 2A Football All State honorable mention
Class 3A Football All State honorable mention
Class 3A Football All State honorable mention
Class 4A Football All State honorable mention
Class 4A Football All State honorable mention
Class 5A Football All State honorable mention
Class 5A Football All State honorable mention
Class 6A Football All State honorable mention
Class 6A Football All State honorable mention
Class 7A Football All State honorable mention
Class 7A Football All State honorable mention
Class 8A Football All State honorable mention
Class 8A Football All State honorable mention
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement