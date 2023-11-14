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IHSFCA All State Teams 8A thru 1A plus 8 Man

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Below is the 2023 IHSFCA First Team All State Class 8A thru Class 1A plus 8 Man Football

2023 IHSFCA All State Honorable Mention

8 man Football IHSFCA All State Team
8 man Football IHSFCA All State Team
Class 1A IHSFCA All State Team
Class 1A IHSFCA All State Team
Class 2A IHSFCA All State Team
Class 2A IHSFCA All State Team
Class 3A IHSFCA All State Team
Class 3A IHSFCA All State Team
Class 4A IHSFCA All State Team
Class 4A IHSFCA All State Team
Class 5A IHSFCA All State Team
Class 5A IHSFCA All State Team
Class 6A IHSFCA All State Team
Class 6A IHSFCA All State Team
Class 7A IHSFCA All State Team
Class 7A IHSFCA All State Team
Class 8A IHSFCA All State Team
Class 8A IHSFCA All State Team
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