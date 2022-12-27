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Ohio State trying to pull off upset for top TE target, JoJo Trader top five

Christian Bentancur-Christian Bentancur football-Christian Bentancur recruit-Christian Bentancur ohio state-Christian Bentancur illinois-Christian Bentancur buckeyes-Christian Bentancur 2024
Ohio State is hoping to get a new look from Christian Bentancur. (Birm/DTE) (Birm/Dotting the Eyes)
Jeremy Birmingham • DottingTheEyes
Recruiting Analyst
@Birm
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