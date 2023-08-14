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Pick Em: 2023 Beat EDGY Week 1 Games

Play Beat EDGY Weekly: Weekly Illinois High School Football Pick Em
Play Beat EDGY Weekly: Weekly Illinois High School Football Pick Em
Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Make sure and check out EDGYTIM's Weekly Best Guesses and Winners from the Top Games State-Wide each week.

Play Right Now: Pick Em 2023 Beat EDGY Weekly: Week 1 Games

Results are complied and announced on the Monday after each week's results.

1. The deadline for all completed brackets will be on each Friday by 4PM CST.

2. You must make selections for all games and also including answering the weekly tie breaker question. Any missing selections or a missing tie breaker automatically is a disqualification.

The final winner will be announced and new games for the following week will be posted every Monday here.

Simply just click the link and play along. Pick Em 2023 Beat EDGY Weekly: Week 1 Games

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