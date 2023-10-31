Class 7A Round 2 Games #16 Bradley (7-3) at #1 Normal (Community) (10-0), Sat., Nov. 4, 6:00 pm#9 Lombard (Glenbard East) (9-1) at #25 Addison (A. Trail) (7-3), Fri., Nov. 3, 6:00 pm#13 Downers Gro...