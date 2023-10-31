Class 8A Football Round 2 Games #16 Naperville (Neuqua Valley) (7-3) at #1 Loyola Academy (10-0), Sat., Nov. 4, 1:00 pm#8 Huntley (9-1) at #24 Chicago (St. Ignatius) (7-3), Fri., Nov. 3, 7:00 pm#13...