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2023 Final Class 7A Top 10

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Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2023 Final Class 7A EDGYTIM Top 10 poll

1. Mount Carmel 13-1 (1) Preseason rank? #1

2. Downers Grove North 11-3 (2) Others

3. Batavia 11-2 (3) #2

4. Normal Community 11-2 (4) Others

5. Quincy 12-0 (5) #6

6. Hononegah 11-1 (6) #10

7. Hersey 10-1 (7) #7

8. Lincoln Way West 9-3 (8) NR

9. Wheaton North 7-4 (9) Others

10. Glenbard East 10-1 (10) NR

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