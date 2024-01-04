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Meet: 2025 OL Omari Baker

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Omari Baker

School: Homewood Flossmoor

Graduation year: 2025

Height: 6-foot-3

Weight: 275 pounds

Position: OG

Twitter: @OmariBaker77

Instagram: 8k._marii

Off Season Training Group/7on7 program:

Homewood flossmoor S&C

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/17168264/65125de3b023ad0554df62ef

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

Leadership Motivation

What has been your favorite moment so far in your football career?

Every single game

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

Myself

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