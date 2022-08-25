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Podcast: 3rd and Leng Small School Football talk

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Make sure to listen to the brand new edition of the 3rd and Leng podcast featuring Havana head coach Matt Leng along with EDGYTIM.com publisher Tim O'Halloran. Each week Matt Leng and EDGYTIM will discuss the latest ongoings in and around IHSA football small enrollment football across the state.

Also thanks to NUICFootball.com for the use of it's Class3A thru 8 Man Preseason polls. Make sure to follow @NIUCFootball on Twitter

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