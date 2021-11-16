 EdgyTim - 2021 Fall IHSFCA All State Teams 8A thru 1A
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2021 Fall IHSFCA All State Teams 8A thru 1A

Tim OHalloran • EdgyTim
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The 2021 IHSFCA (Illinois High School Football Coaches Association) All State teams for Classes 8A thru 1A have been announced. Thanks to the IHSFCA for providing us this important information and make sure and visit them at IHSFCA.com today

2021 IHSFCA Class 1A All State Team
2021 IHSFCA Class 1A All State Team
2021 IHSFCA Class 2A All State Team
2021 IHSFCA Class 2A All State Team
2021 IHSFCA Class 3A All State Team
2021 IHSFCA Class 3A All State Team
2021 IHSFCA Class 4A All State Team
2021 IHSFCA Class 4A All State Team
2021 IHSFCA Class 5A All State Team
2021 IHSFCA Class 5A All State Team
2021 IHSFCA Class 6A All State Team
2021 IHSFCA Class 6A All State Team
2021 IHSFCA Class 7A All State Team
2021 IHSFCA Class 7A All State Team
2021 IHSFCA Class 8A All State Team
2021 IHSFCA Class 8A All State Team
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