Class 5A Second Round#1 Sycamore (H.S.) (10-0) at #9 Mundelein (Carmel) (7-3), Sat., Nov. 5, 2:00 pm#5 Sterling (H.S.) (8-2) at #4 Chicago (Goode) (9-1), Fri., Nov. 4, 5:30 pm#7 Chicago (Payton) (8...