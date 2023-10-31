Class 6A Second Round Games #1 Lake Zurich (9-1) at #9 Maple Park (Kaneland) (7-3), Sat., Nov. 4, 4:00 pm#5 Wauconda (8-2) at #4 Belvidere (North) (8-2), Sat., Nov. 4, 1:00 pm#7 Geneva (8-2) at #15...