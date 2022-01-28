 EdgyTim - 2023 LB Jansey commits to Wisconsin
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2023 LB Jansey commits to Wisconsin

David Berry and Clint Cosgrove
Rivals.com Video

Clint Cosgrove sits down with 2023 linebacker Tyler Jansey to break down his commitment to the Badgers.

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