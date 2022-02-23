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2024 DL Justin Scott updates recruitment

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove checks in with 2024 defensive lineman Justin Scott to discuss the latest in his recruitment, new offers and future plans.

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