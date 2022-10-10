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Coach Q&A: Rod Carey introductory press conference

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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New offensive line coach and run-game coordinator Rod Carey spoke with the media Monday for his introductory press conference.

He spoke on the position change for him, what it means for him to be back at Indiana and his outlook for the rest of the season.

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