News More News
{{ timeAgo('2023-01-19 15:36:29 -0600') }} football Edit

Coach's Corner Podcast: Talking NIL with Opendorse CEO Blake Lawrence

Clint Cosgrove and David Berry
Rivals.com

*****

Rivals.com's Clint Cosgrove is back with his weekly podcast. This week's guest is Opendorse CEO Blake Lawrence. Opendorse bills itself as the athlete & NIL technology company.

*****

*****

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Stories/coverage | Message board

*****


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}