EDGYTIM Week 10 Class 4A Top 10

Out: Peoria ND

10. Kewanee 8-1 (5) vs Plano

7. Genoa Kingston 8-1 (7) vs Bogan

6. Phillips 7-2 (6) vs Dixon

5. Wheaton St. Francis 7-2 (4) vs Peoria ND

4 Richmond Burton 9-0 (3) vs Chicago Sullivan

3. Sacred Heart Griffin 8-1 (2) vs Columbia

2. Rochester 8-1 (NR) vs Cahokia

1. Joliet Catholic 9-0 (1) vs Marengo

• Talk about this article inside the EDGY Nation VIP Lounge

• Subscribe to our podcast on Soundcloud

• Follow me on Twitter: @EDGYTIM

• Subscribe to the EDGYTIM.com's You Tube Page.