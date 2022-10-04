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Five-star Justin Scott on game day visits, Wisconsin coaching change

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

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Clint Cosgrove sits down five-star defensive lineman Justin Scott to recap his Ohio State visit and preview next weekend's game day visit to Miami. Scott also shares his thoughts on the recent coaching change at Wisconsin and how it impacts his recruitment with the Badgers moving forward.


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