 EdgyTim - In-depth with five-star WR Carnell Tate
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In-depth with five-star WR Carnell Tate

Clint Cosgrove and David Berry
Rivals.com Video

Clint Cosgrove sits down with IMG wide receiver Carnell Tate to take an in-depth look at what the recruiting process looks like for a five-star prospect.

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