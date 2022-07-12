 EdgyTim - Iowa lands safety Kahlil Tate
News More News
{{ timeAgo('2022-07-12 10:13:52 -0500') }} football Edit

Iowa lands safety Kahlil Tate

Clint Cosgrove and David Berry
Rivals.com Video

Clint Cosgrove catches up with safety Kahlil Tate to break down his commitment to the Iowa Hawkeyes.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}