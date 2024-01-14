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Meet: 2025 WR Jimmie Maxson

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Jimmie Maxson

School: St. Rita

Graduation year: 2025

Height: 6-foot-4

Weight: 193 pounds

Position: WR

Twitter: @jimmiemaxson3

Instagram:

Off Season Training Group/7on7 program:

Team Training

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/17684218/6564b9f947970807d06da7ba

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

I play hard, and I play for my team! I can stretch the field, and I consider myself a big playmaker.

What has been your favorite moment so far in your football career?

NA

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

NA

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