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football
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No. 14 overall recruit in 2023, OL Miles McVay details new Rutgers offer
One of the top recruits in the class of 2023 received his 12th total scholarship offer and ninth power-five opportunity recently when Rutgers decided to offer offensive lineman
Miles McVay earlier this week.
The No. 14 overall ranked recruit in the 2023 recruiting cycle spoke with The Knight Report about his newest offer, what he knows about the program and where he stands in his recruitment.
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