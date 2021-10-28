Podcast: 3rd and Leng Round 1 Playoff Edition

Welcome to the 3rd and Leng podcast, where Havana head coach and EDGYTIM.com Small School Enrollment IHSA Football analysis Matt Leng breaks down Class 4A thru C;ass 1A here.
This week's episode features the regulars as Matt Leng and EDGYTIM dig deep into the Class 4A thru Class 1A playoff brackets. and give you their winners in each class, which top seeds have the best chance to advance and also which sleeper teams are schools to watch in each class.
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