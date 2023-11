EDGYTIM Round 1 Winners Class 8A thru Class 5A

EDGYTIM Round 1 Winners Class 4A thru Class 1A

EDGY's Overall Record: 110-18 (86 percent winning percentage)

EDGY's winning selections in BOLD

Second Round 8A

#16 Naperville (Neuqua Valley) (7-3) at #1 Wilmette (Loyola Academy) (10-0), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#8 Huntley (9-1) at #24 Chicago (St. Ignatius) (7-3), Fri., Nov. 3, 7:00 pm

#13 Glen Ellyn (Glenbard West) (8-2) at #4 Edwardsville (H.S.) (9-1), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#5 Elmhurst (York) (9-1) at #21 LaGrange (Lyons) (7-3), Sat., Nov. 4, 6:00 pm

#15 Minooka (8-2) at #2 Frankfort (Lincoln-Way East) (10-0), Fri., Nov. 3, 6:30 pm

#10 Gurnee (Warren) (8-2) at #7 South Elgin (9-1), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#14 Naperville (Central) (8-2) at #3 Barrington (10-0), Sat., Nov. 4, 7:00 pm

#11 Belleville (East) (8-2) at #6 Park Ridge (Maine South) (9-1), Fri., Nov. 3, 6:00 pm

Class 7A

16 Bradley (B.-Bourbonnais) (7-3) at #1 Normal (Community) (10-0), Sat., Nov. 4, 6:00 pm

#9 Lombard (Glenbard East) (9-1) at #25 Addison (A. Trail) (7-3), Fri., Nov. 3, 6:00 pm

#13 Downers Grove (North) (8-2) at #4 Arlington Heights (Hersey) (10-0), Sat., Nov. 4, 4:00 pm

#12 New Lenox (Lincoln-Way West) (8-2) at #28 Collinsville (6-4), Sat., Nov. 4, 3:00 pm

#15 Villa Park (Willowbrook) (8-2) at #2 Rockton (Hononegah) (10-0), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#10 New Lenox (Lincoln-Way Central) (9-1) at #7 Batavia (9-1), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#3 Quincy (Sr.) (10-0) at #19 Wheaton (North) (7-3), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#11 Mt. Prospect (Prospect) (8-2) at #6 Chicago (Mt. Carmel) (9-1), Fri., Nov. 3, 7:00 pm

Class 6A

#1 Lake Zurich (9-1) at #9 Maple Park (Kaneland) (7-3), Sat., Nov. 4, 4:00 pm

#5 Wauconda (8-2) at #4 Belvidere (North) (8-2), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#7 Geneva (8-2) at #15 Lake Forest (H.S.) (6-4), Fri., Nov. 3, 7:00 pm

#3 Cary (Grove) (8-2) at #11 Highland Park (7-3), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#8 Blue Island (Eisenhower) (7-3) at #1 Kankakee (Sr.) (10-0), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#5 Normal (Community West) (8-2) at #4 East St. Louis (Sr.) (8-2), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#7 Crete (Monee) (7-3) at #2 Washington (9-1), Sat., Nov. 4, 3:00 pm

#6 Chatham (Glenwood) (7-3) at #3 Oak Lawn (Richards) (8-2), Sat., Nov. 4, 2:30 pm

Class 5A

#8 Wheaton (St. Francis) (8-2) at #16 Sterling (H.S.) (5-5), Sat., Nov. 4, 5:00 pm

#4 Chicago (Morgan Park) (9-1) vs. #5 Sycamore (H.S.) (9-1) at Gately Stadium, Sat., Nov. 4, 12:30 pm

#7 Glen Ellyn (Glenbard South) (9-1) at #15 LaGrange Park (Nazareth Academy) (5-5), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#6 Mundelein (Carmel) (9-1) at #3 Antioch (10-0), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#1 Morris (10-0) at #9 Springfield (Sacred Heart-Griffin) (7-3), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#13 Troy (Triad) (7-3) at #12 Joliet (Catholic Academy) (7-3), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#15 New Lenox (Providence Catholic) (6-4) at #10 Country Club Hills (Hillcrest) (7-3), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#6 Metamora (8-2) at #3 Highland (9-1), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

Class 3A

#1 Byron (10-0) at #9 Peotone (7-3), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#5 Pecatonica [Du-Pec Coop] (8-2) at #13 Stillman Valley (6-4), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#2 Princeton (9-1) at #10 Monmouth (M.-Roseville) (6-4), Sat., Nov. 4, 5:00 pm

#6 Lombard (Montini) (7-3) at #14 Fairbury (Prairie Central) (6-4), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#1 DuQuoin (H.S.) (10-0) at #9 Tolono (Unity) (8-2), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#5 Sullivan [Sullivan-Okaw Valley Coop] (9-1) at #4 Mt. Carmel (9-1), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#7 Stanford (Olympia) (8-2) at #2 Greenville (10-0), Sat., Nov. 4, 3:00 pm

#6 St. Joseph (Ogden) (8-2) at #3 Roxana (10-0), Sat., Nov. 4, 3:00 pm

Class 2A

#1 Seneca (10-0) at #9 Taylor Ridge (Rockridge) (9-1), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#5 Wilmington (9-1) at #4 Downs (Tri-Valley) (10-0), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#7 Momence (9-1) at #2 Maroa (M.-Forsyth) (10-0), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#6 Farmington (9-1) at #3 Bloomington (Central Catholic) (10-0), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#8 Nashville (7-3) at #16 Quincy (Notre Dame) (5-5), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#5 Red Bud (8-2) at #4 Athens (8-2), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#2 Shelbyville (9-1) at #10 Vandalia (7-3), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#3 Johnston City (9-1) at #11 Breese (Mater Dei) (7-3), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

Class 1A

#8 Forreston (8-2) at #1 Lena (L.-Winslow) (10-0), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#5 Morrison (9-1) at #4 Kewanee (Wethersfield) [A.-Wethersfield Coop] (9-1), Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#2 Toulon (Stark County) (10-0) at #10 Oneida (ROWVA) [Coop] (8-2), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#3 Chicago (C. Hope Academy) (9-1) vs. #6 Aurora (Christian) (8-2) at Altgeld Park, Sat., Nov. 4, 1:00 pm

#1 Camp Point (Central) (10-0) at #9 Hardin (Calhoun) [Coop] (7-3), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#5 LeRoy (9-1) at #4 Belleville (Althoff Catholic) (9-1), Sat., Nov. 4, 1:30 pm

#7 Catlin (Salt Fork) (8-2) at #2 Sesser (Valier) [Coop] (10-0), Sat., Nov. 4, 2:00 pm

#6 Casey (Westfield) (9-1) at #3 Greenfield [G.-Northwestern Coop] (10-0), Sat., Nov. 4, 2:00 pm