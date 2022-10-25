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Thomas Rush, John Michael Schmitz preview matchup with Rutgers

Sean Williams • TheGopherReport
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Minnesota defensive lineman Thomas Rush and offensive lineman John-Michael Schmitz preview the Gophers matchup with Rutgers on Saturday.

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