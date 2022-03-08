 EdgyTim - Update with 2024 DE Eddie Tuerk
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Update with 2024 DE Eddie Tuerk

David Berry and Clint Cosgrove
Rivals.com Video

Clint Cosgrove catches up with 2024 defensive end Eddie Tuerk to get an update on his recruitment, including interest in Northwestern and Iowa.

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