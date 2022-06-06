 EdgyTim - Video: Kahlil Tate reacts to Wisconsin official visit, updates recruitment
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Video: Kahlil Tate reacts to Wisconsin official visit, updates recruitment

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2023 defensive back Kahlil Tate to discuss his recent official visit to Wisconsin, upcoming visit plans, cheese curds, his commitment timeline and more.

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