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Video: Recruiting Roundup January 9th 2023

Tim OHalloran • EdgyTim
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@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Make sure and check out the latest EDGYTIM Video Recruiting Roundup as some key recruiting stories and moves went down this past week. What does Simeon 4 star QR Malik Elzy mean for Illinois recruiting efforts? What is Wisconsin getting in former Providence Catholic/Cincinnati and now Wisconsin OC Jake Renfro and more here.

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