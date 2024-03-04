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Video: The 20 Minutes Podcast with Carmel HC Jason McKie

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Tim OHalloran • EdgyTim
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@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Make sure to check out the latest edition of The 20 Minutes Podcast as we check in with Carmel Catholic head coach Jason McKie. McKie, the former Chicago Bears fullback and current Chicago Bears radio analysis talks about the Corsairs program and more in this update.

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