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Week 2 Chicago Blitz: 2023 offensive lineman Chris Terek

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

CHICAGO - Week 2 of the BadgerBlitz.com In-State Blitz took us to Chicago, where 2023 offensive lineman Chris Terek and his Glenbard West teammates traveled to Marist High School.

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Terek, a 6-foot-6, 290-pound offensive lineman, is currently committed to Wisconsin.

***Full analysis and insight from Chris Terek's performance can be found inside the Badgers' Den***

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